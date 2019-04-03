Пенс: Турция должна выбрать – НАТО или С-400

3 Апр 23:24 2019-04-03T23:31:39+03:00

Вице-президент США заявил, что покупка российских ЗРС Анкарой представляет «большую опасность» для Альянса

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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Турции придется выбирать между партнерством с НАТО и покупкой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Турция должна выбрать. Она хочет оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимать безрассудные решения, который ставят под угрозу весь альянс», - сказал американский политик.

Майкл Пенс добавил, что покупка российских ЗРС Анкарой представляет «большую опасность» для Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Ранее в Пентагоне говорили, что Соединенные Штаты не теряют надежды уговорить Турцию купить американские комплексы Patriot вместо российских ЗРС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на Атлантическом совете в очередной раз озвучил позицию Анкары: закупка С-400 – вопрос решенный, и нечего здесь обсуждать.

ИСТОЧНИК KP.RU