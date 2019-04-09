В Китае полностью запретят майнинг криптовалют

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-09T17:21:39+03:00

Ранее Государственный комитет по развитию и реформам страны выдвинул предложения по оптимизации структуры промышленных секторов экономики

Изменить размер текста: A A

Государственный комитет по развитию и реформам Китая предложил полностью запретить майнинг криптовалют.

Ведомство разместило на своем сайте предложения по оптимизации структуры промышленных секторов экономики. Часть из них будет поощряться, а часть – ограничиваться, и еще одна часть – полностью запрещена. Майнинг криптовалют попал в третью категорию отраслей.

Ведомство будет принимать предложения и мнениями от общественности по опубликованному списку до 7 мая, сообщает "РИА-Новости".

К слову, власти КНР на протяжении последних лет усиливают регулирование отрасли криптовалют. Так, в сентябре 2017 года Народный банк признал незаконными операции по первичному размещению токенов (ICO) и постановил их прекратить.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года МЧС РФ заявил о том, что майнинг криптовалют может привести к росту числа пожаров. В ведомстве предупредили о риске аварий на энергических объектах России из-за майнинга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/630229" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске сгорела квартира владельца майнинг-фермы по добыче биткоинов.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU