2019-04-10T11:28:15+03:00
Общество

В Росстате признали, что россияне не знают, как передается ВИЧ

Каждый шестой житель нашей страны уверен, что можно заразиться через комариные укусы
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Большинство россиян очень слабо представляют реальные способы передачи ВИЧБольшинство россиян очень слабо представляют реальные способы передачи ВИЧФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Росстат провел опрос относительно ВИЧ информированности россиян. Оказалось, что большинство граждан толком не знают, как передается вирус. Каждый шестой опрошенный считает, что болезнь можно получить из-за укусов комаров, хотя еще в 90-е годы было доказано, что такого способа распространения болезни не существует.

27 процентов – каждый четвертый – уверен, что грудное вскармливание при ВИЧ безопасно. И почти столько же (28%) ничего об этом не знает и затрудняются ответить на данный вопрос. 11% боятся заразиться через посуду и пищу, а 14% респондентов сомневаются в данном способе передачи вируса. В 15% случаев опрошенные сходятся во мнении, что больной человек выглядит вполне здоровым.

Отношение к носителям вируса иммунодефицита в обществе настороженное. Каждый десятый отмечает, что побоится делить обед с ВИЧ положительным. А основным способом защиты от болезни называют презервативы. В них верят 74% людей с основным общим образованием и 87% с высшем.

Проанализировав ответы, эксперты пришли к выводу, что россияне очень плохо информированы о реальных способах передачи ВИЧ и защиты от болезни.

— Такая низкая информированность очень опасна, так как ведет к распространению болезни. Массу информации можно найти на специализированных сайтах в Сети, но люди не интересуются данным вопросом. А по телевидению социальной рекламы почти нет. Должна быть именно навязчивая пропаганда. Пока самым надежным способом защиты является презерватив, его использование снижает риск заражения почти в 200 раз. А в быту, по воздуху, через пищевые продукты и воду ВИЧ не передается, комментирует руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский.

Всего с момента регистрации первого случая в 1987 году от в России СПИДа умерли 318 тыс. человек. Только в минувшем году число смертей приблизилось к 20 тысячам. По оценкам медиков от 300 тыс. до 500 тыс. человек не знают, что они заражены, пишет газета «Известия».

Все, что нужно знать о ВИЧ: мнения экспертов, комментарии врачей и откровения людей, которые живут с заболеванием (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ВИЧ: Знать, чтобы жить»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях
В Москве электричка сбила пешехода рядом с платформой Тимирязевская
Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой
Турция может заключить с Россией еще одну сделку по С-400
Роспотребнадзор планирует запретить БАДы, схожие с названиями лекарств
Amnesty International зафиксировала снижение числа казней в мире
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг бросил вызов Месси
В России возбудили дело в отношении литовских судей, вынесших обвинительный приговор Язову
Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из "Русского музея"
Участниками астанинского процесса могут стать еще пять стран
Эрдоган заявил, что поставки С-400 могут быть завершены раньше июля
Президент Исландии заявил о "расцвете" отношений с Россией
В Нью-Йорке из-за вспышки кори ввели режим ЧС
Правительство поддержало идею об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Коллекторов смогут наказывать за нарушения двухгодичной давности
Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи
ГИБДД приступила к проверкам автошкол
Пушков: Украина станет "девочкой для битья" после выхода России из СЕ
В Сеуле допускают проведение новой встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Экс-премьер Украины считает, что Порошенко нужно уйти в отставку
Захарова оценила появление Путина на агитационных билбордах Порошенко
Погода в Москве на 10 апреля 2019 года: воздух прогреется до +13
Замглавы МВБ США подала в отставку вслед за своей начальницей
Россияне назвали сумму дохода, необходимого для достойной жизни