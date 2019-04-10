В Росстате признали, что россияне не знают, как передается ВИЧ
Росстат провел опрос относительно ВИЧ информированности россиян. Оказалось, что большинство граждан толком не знают, как передается вирус. Каждый шестой опрошенный считает, что болезнь можно получить из-за укусов комаров, хотя еще в 90-е годы было доказано, что такого способа распространения болезни не существует.
27 процентов – каждый четвертый – уверен, что грудное вскармливание при ВИЧ безопасно. И почти столько же (28%) ничего об этом не знает и затрудняются ответить на данный вопрос. 11% боятся заразиться через посуду и пищу, а 14% респондентов сомневаются в данном способе передачи вируса. В 15% случаев опрошенные сходятся во мнении, что больной человек выглядит вполне здоровым.
Отношение к носителям вируса иммунодефицита в обществе настороженное. Каждый десятый отмечает, что побоится делить обед с ВИЧ положительным. А основным способом защиты от болезни называют презервативы. В них верят 74% людей с основным общим образованием и 87% с высшем.
Проанализировав ответы, эксперты пришли к выводу, что россияне очень плохо информированы о реальных способах передачи ВИЧ и защиты от болезни.
— Такая низкая информированность очень опасна, так как ведет к распространению болезни. Массу информации можно найти на специализированных сайтах в Сети, но люди не интересуются данным вопросом. А по телевидению социальной рекламы почти нет. Должна быть именно навязчивая пропаганда. Пока самым надежным способом защиты является презерватив, его использование снижает риск заражения почти в 200 раз. А в быту, по воздуху, через пищевые продукты и воду ВИЧ не передается, комментирует руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский.
Всего с момента регистрации первого случая в 1987 году от в России СПИДа умерли 318 тыс. человек. Только в минувшем году число смертей приблизилось к 20 тысячам. По оценкам медиков от 300 тыс. до 500 тыс. человек не знают, что они заражены, пишет газета «Известия».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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