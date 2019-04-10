В Росстате признали, что россияне не знают, как передается ВИЧ

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-10T11:28:15+03:00

Каждый шестой житель нашей страны уверен, что можно заразиться через комариные укусы

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Росстат провел опрос относительно ВИЧ информированности россиян. Оказалось, что большинство граждан толком не знают, как передается вирус. Каждый шестой опрошенный считает, что болезнь можно получить из-за укусов комаров, хотя еще в 90-е годы было доказано, что такого способа распространения болезни не существует.

27 процентов – каждый четвертый – уверен, что грудное вскармливание при ВИЧ безопасно. И почти столько же (28%) ничего об этом не знает и затрудняются ответить на данный вопрос. 11% боятся заразиться через посуду и пищу, а 14% респондентов сомневаются в данном способе передачи вируса. В 15% случаев опрошенные сходятся во мнении, что больной человек выглядит вполне здоровым.

Отношение к носителям вируса иммунодефицита в обществе настороженное. Каждый десятый отмечает, что побоится делить обед с ВИЧ положительным. А основным способом защиты от болезни называют презервативы. В них верят 74% людей с основным общим образованием и 87% с высшем.

Проанализировав ответы, эксперты пришли к выводу, что россияне очень плохо информированы о реальных способах передачи ВИЧ и защиты от болезни.

— Такая низкая информированность очень опасна, так как ведет к распространению болезни. Массу информации можно найти на специализированных сайтах в Сети, но люди не интересуются данным вопросом. А по телевидению социальной рекламы почти нет. Должна быть именно навязчивая пропаганда. Пока самым надежным способом защиты является презерватив, его использование снижает риск заражения почти в 200 раз. А в быту, по воздуху, через пищевые продукты и воду ВИЧ не передается, комментирует руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский.

Всего с момента регистрации первого случая в 1987 году от в России СПИДа умерли 318 тыс. человек. Только в минувшем году число смертей приблизилось к 20 тысячам. По оценкам медиков от 300 тыс. до 500 тыс. человек не знают, что они заражены, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU