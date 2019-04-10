Чайка заявил, что Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-10T12:34:52+03:00

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Основатель фонда Hermitage Capital, британский финансист Уильям Браудер фигурирует сразу в пяти уголовных делах в пределах России. Речь идет об убийствах, организации преступного сообщества и легализации похищенных из бюджета 5 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Он напомнил, что ранее российский суд уже признал Браудера мошенником, и выразил уверенность в отсутствии доверия к бизнесмену даже за границей,

"Я уверен, что он все-таки ответит за свои махинации в других странах", - сказал Чайка.

Согласно данным генпрокурора РФ, финансист долгое время не платил налоги в США и не регистрировался в качестве иностранного инвестора, однако американские власти на это пока никак не отреагировали, передает ТАСС.

Напомним, что еще в июле 2013 года Браудер был заочно признан виновным в уклонении от уплаты налогов и осужден на девять лет лишения свободы. В 2017 году его задержали в Испании, но отпустили сразу после допроса, сославшись на неправильное составление ордера российской стороной.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году министерство внутренних дел РФ вновь обратилось в Интерпол с запросом о розыске бизнесмена. Все предыдущие обращения расценивались как политические обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU