2019-04-10T12:55:58+03:00
Экономика

Нефтегазовые компании могут лишиться налоговых льгот

Пока ежегодная поддержка отрасли обходится государству в 1,2 триллиона рублей
Елена АКИМОВА
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Нефтегазовые компании могут лишиться льгот, что скажется на ценах на топливоНефтегазовые компании могут лишиться льгот, что скажется на ценах на топливоФото: Мария ЛЕНЦ
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Нефтегазовые компании могут лишиться части налоговых льгот. Сейчас данный вопрос прорабатывается сразу несколькими ведомствами. В Минфине посчитали, что преференции ежегодно обходятся казне в 1,2 трлн рублей.

В ведомстве посчитали, что льготы для ресурсодобывающих компаний не дают ожидаемого экономического эффекта, а значит часть из них можно отметить. С такой точкой зрения согласились в Счетной палате.

По оценке СП за 2017 год бюджет недополучил всего более 10 триллионов налоговых платежей из-за различных преференций бизнесу.

- В идеале льготы для нефтегазового сектора должны быть нулевыми. Но в ближайшее время этого точно не произойдет, так как потребуется длительный период адаптации, - объяснил газете «Известия» источник близкий к Минфину.

Между тем эксперты считают, что полная отмена налоговых льгот может привести к тому, что начнут расти цены на топливо для потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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