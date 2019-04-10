Нефтегазовые компании могут лишиться налоговых льгот
Нефтегазовые компании могут лишиться части налоговых льгот. Сейчас данный вопрос прорабатывается сразу несколькими ведомствами. В Минфине посчитали, что преференции ежегодно обходятся казне в 1,2 трлн рублей.
В ведомстве посчитали, что льготы для ресурсодобывающих компаний не дают ожидаемого экономического эффекта, а значит часть из них можно отметить. С такой точкой зрения согласились в Счетной палате.
По оценке СП за 2017 год бюджет недополучил всего более 10 триллионов налоговых платежей из-за различных преференций бизнесу.
- В идеале льготы для нефтегазового сектора должны быть нулевыми. Но в ближайшее время этого точно не произойдет, так как потребуется длительный период адаптации, - объяснил газете «Известия» источник близкий к Минфину.
Между тем эксперты считают, что полная отмена налоговых льгот может привести к тому, что начнут расти цены на топливо для потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU