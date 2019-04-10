Ученые попросили помощи в выборе имени для новой планеты Солнечной системы

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-10T14:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Первооткрыватели нового объекта Солнечной системы предложили пользователям Интернета самим выбрать название для него. По словам специалистов, плутоид 2007 OR10 является крупнейшей карликовой планетой в нашей системе.

О такой возможности рассказала одна из первооткрывателей небесного тела, Меган Швамб, работающая в обсерватории Джемини на Гвайских островах. Она вместе со своими коллегами Майклом Брауном из Калифорнийского технологического института (США) и Дэвидом Рабиновичем Йельского университета (США) открыла нового «карлика» в 2007 году в поясе Койпер Плутона.

Во время своего открытия астрономы посчитали, что диаметр карликовой планеты составляет 1280 километров, однако три года назад венгерские специалисты установили, что на самом деле этот показатель на 300 километров больше, чем считалось ранее. Именно это открытие сделало плутоид самой крупной карликовой планетой Солнечной системы, передает телеканал «360».

В связи с этим, трое первооткрывателей решили объявить голосование для всех желающих на лучшее имя для планеты. Пользователям предложено на выбор три варианта: Гунгун, в честь китайского бога воды, Хольда - скандинавская покровительница сельского хозяйства или же скандинавский ас Ве, который по легенде участвовал в сотворении мира, а также подарил людям разум и движение, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU