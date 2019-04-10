2019-04-10T14:17:18+03:00
Наука

Ученые попросили помощи в выборе имени для новой планеты Солнечной системы

На открытом голосовании представлены три варианта
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ученые предложили выбрать имя для карликовой планеты возле ПлутонаУченые предложили выбрать имя для карликовой планеты возле Плутона
Изменить размер текста:

Первооткрыватели нового объекта Солнечной системы предложили пользователям Интернета самим выбрать название для него. По словам специалистов, плутоид 2007 OR10 является крупнейшей карликовой планетой в нашей системе.

О такой возможности рассказала одна из первооткрывателей небесного тела, Меган Швамб, работающая в обсерватории Джемини на Гвайских островах. Она вместе со своими коллегами Майклом Брауном из Калифорнийского технологического института (США) и Дэвидом Рабиновичем Йельского университета (США) открыла нового «карлика» в 2007 году в поясе Койпер Плутона.

Во время своего открытия астрономы посчитали, что диаметр карликовой планеты составляет 1280 километров, однако три года назад венгерские специалисты установили, что на самом деле этот показатель на 300 километров больше, чем считалось ранее. Именно это открытие сделало плутоид самой крупной карликовой планетой Солнечной системы, передает телеканал «360».

В связи с этим, трое первооткрывателей решили объявить голосование для всех желающих на лучшее имя для планеты. Пользователям предложено на выбор три варианта: Гунгун, в честь китайского бога воды, Хольда - скандинавская покровительница сельского хозяйства или же скандинавский ас Ве, который по легенде участвовал в сотворении мира, а также подарил людям разум и движение, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Туристам пригрозили смертной казнью за селфи на знаменитом пляже Таиланда
Клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои
СК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арест
Футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал Леонида Слуцкого на два матча за критику арбитра
Часть представителей Киева не явилась на заседание гумподгруппы в Минске
Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней
В строительство ГОК на Павловском месторождении вложат 35 млрд рублей
В МИД РФ заявили о многочисленных нарушениях на украинских выборах
В Москву вернутся ночные заморозки
«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Работница ГИБДД четыре года получала зарплату не работая
На юго-востоке Москвы из ювелирного магазина похитили украшения на 5 миллионов рублей
На юго-западе Сирии завершается восстановление плотины
В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот