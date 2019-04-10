2019-04-10T15:16:48+03:00
Происшествия

Жители Рио-де-Жанейро страдают от наводнения

Стихия размыла дороги, под водой оказались многочисленные дома [видео]
Елена АКИМОВА
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В Бразилии люди страдают от мощного наводненияВ Бразилии люди страдают от мощного наводнения
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Рио-де-Жанейро страдает от наводнения. Проливные дожди спровоцировали повышение уровня воды, река вышла из берегов и затопила город.

Потоки воды смывают все на своем пути, по некоторым дорогам уже невозможно передвигаться, так как асфальт превратился в глубокие овраги.

Многие дома оказались подтоплены, люди спешат покинуть жилье или спасаются на верхних этажах.

Сообщается, что есть погибшие. Не менее десяти человек не смогли справиться с разгулом стихии и погибли, врачи оказывают помощь пострадавшим, сообщает Пятый канал.

Мощное наводнение обрушилось на Рио-де-Жанейро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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