Samsung презентовала новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-10T18:14:39+03:00

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Южнокорейская компания Samsung официально представила свою новинку - смартфон Galaxy A80. Эта модель оснащена конструкцией "слайдер", которая срабатывает при активации режима фотосъемки, а также поворотной камерой, которая может превращаться во фронтальную.

Стоит отметить, что новинка оснащена тремя фотокамерами: основной разрешением 48 мегапикселей, ультраширокоугольной разрешением 8 мегапикселей, а также 3D-камерой. Смартфон Galaxy A80 также оснащен 6,7-дюймовым FHD+ Super AMOLED дисплеем, а также функцией оптимизации с использованием искусственного интеллекта. Благодаря последнему свойству смартфон может заряжаться быстрее, чем его предшественники, а также обладает более длительным временем работы без подзарядки.

Емкость аккумулятора Galaxy A80 равна 3700 мА/ч. Смартфон оснащен 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Смартфон будет продаваться в трех цветах - золотом, серебряном и черном.

Продажи смартфона в РФ начнутся 27 мая. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 49990 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU