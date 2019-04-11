2019-04-11T02:41:28+03:00
Политика

Лидеры Евросоюза согласовали новую дату Brexit

Выход Великобритании из ЕС может быть перенесен на 31 октября
Юлия ДИВЕЕВА
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ЕС и Великобритания обсуждают новую возможную дату BrexitЕС и Великобритания обсуждают новую возможную дату BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Брюсселе в среду состоялся экстренный саммит лидеров 27 стран Евросоюза, на котором рассматривался вопрос переноса даты выхода Великобритании из ЕС. Как сообщил глава Евросовета Дональд Туск, Brexit пока назначен на 12 апреля, но может быть перенесен на 31 октября.

Теперь он должен встретится с главой правительства Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Лидеры предварительно согласовали дату 31 октября, но с условиями. Теперь они должны согласовать это решение с Мэй, которая должна дать согласие на дату и условия отсрочки", - сказал он.

Как отмечает ТАСС, выбор даты связан со сменой состава Еврокомиссии, которая намечена на осень.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 апреля палата общин Великобритании поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке выхода Британии из Евросоюза до 30 июня текущего года. При этом, за эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.

Сейчас ближайшей возможной датой "выхода" является 12 апреля. В этот день Великобритания покинет ЕС без каких-либо договоренностей с Брюсселем, если в эту среду стороны не смогут найти решение проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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