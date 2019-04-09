Британский парламент отсрочил Brexit до 30 июня
Палата общин Великобритании поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке выхода Британии из Евросоюза до 30 июня текущего года.
При этом, за эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.
Голосование состоялась после того, как на прошлой неделе премьер-министр Британии тереза Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску, сообщает телеканал BBC.
Напомним, обсуждаться вопрос продления сроков выхода страны из ЕС будет на саммите Евросоюза в среду, 10 апреля. Любое предложение по Brexit должны будут одобрить лидеры всех 27 стран, остающихся в ЕС.
При этом, на текущий момент ближайшей возможной датой "выхода" является 12 апреля. В этот день Великобритания покинет ЕС без каких-либо договоренностей с Брюсселем, если в эту среду стороны не смогут найти решение проблемы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что британская Палата общин одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Во вторник парламент обсудит предложения Мэй по вопросу о сроках переноса выхода страны из ЕС.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»