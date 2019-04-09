2019-04-09T20:53:34+03:00
В мире

Британский парламент отсрочил Brexit до 30 июня

Таким образом депутаты поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Британский парламент отсрочил Brexit до 30 июняБританский парламент отсрочил Brexit до 30 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Палата общин Великобритании поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке выхода Британии из Евросоюза до 30 июня текущего года.

При этом, за эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.

Голосование состоялась после того, как на прошлой неделе премьер-министр Британии тереза Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску, сообщает телеканал BBC.

Напомним, обсуждаться вопрос продления сроков выхода страны из ЕС будет на саммите Евросоюза в среду, 10 апреля. Любое предложение по Brexit должны будут одобрить лидеры всех 27 стран, остающихся в ЕС.

При этом, на текущий момент ближайшей возможной датой "выхода" является 12 апреля. В этот день Великобритания покинет ЕС без каких-либо договоренностей с Брюсселем, если в эту среду стороны не смогут найти решение проблемы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что британская Палата общин одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Во вторник парламент обсудит предложения Мэй по вопросу о сроках переноса выхода страны из ЕС.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Криминальный авторитет Таро был арестован после освобождения из колонии
Путин поспорил с главой Финляндии по поводу санкций против России
Боливия и Турция высказались против вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы
Путин сообщил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть
YouTube разблокировал клип российской группы "Альянс" "На заре"
Генпрокурор США собирается обнародовать доклад Мюллера в течение недели
Путин предложил шведской хоккейной команде принять участие в играх КХЛ
Госдума: после принятия закона о устойчивом Рунете интернет не будет работать, как в Китае
В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России
Трамп подтвердил намерение США ввести новые пошлины на товары из ЕС
Индия закупит дополнительную партию танков Т-90
В Великобритании создадут регулятор, который защитит британцев от онлайн-угроз
Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь»
Временным президентом Алжира утвержден глава верхней палаты парламента
В Китае полностью запретят майнинг криптовалют
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной на сцене
Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России
Роскомнадзор готов к работе в рамках закона о защите Рунета
Эксперты усомнились, что у Украины есть ракеты с радиусом поражения до 1 тысячи километров
Эксперт: «США формируют образ врага в лице России у членов НАТО»
Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном
СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России
В санатории в макулатуру списали редкие книги 18 века