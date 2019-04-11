В аэропорту Шереметьево из-за плохой погоды отменили 11 рейсов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-11T11:00:38+03:00

Еще у 17 рейсов изменено время вылета

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В связи с неблагоприятным прогнозом погоды авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов из московского аэропорта Шереметьево, еще 17 рейсов перенесены. Об этом в четверг говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 11 апреля», - сообщили в авиакомпании.

Так, рейсы из Шереметьево в пределах России отменены в такие города, как Набережные челны, Астрахань, Ростов, Сочи, Казань, Мурманск, Уфу и Ижевск, а также в ряд европейских столиц - Будапешт, Берлин и Варшаву.

При этом задержаны рейсы из московского аэропорта в Мадрид, Мюнхен, Милан, Прагу, Дюссельдорф и в Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды, Сочи.

Ранее сайт kp.ru писал, что погода в столице 11 апреля 2019 года будет облачной с некоторыми прояснениями, по области ожидается небольшой дождь, ветер северного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU