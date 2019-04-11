Погода в Москве на 11 апреля 2019 года: +12 градусов и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:08 2019-04-11T07:08:25+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 11 апреля 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 11 апреля 2019 года будет облачной с некоторыми прояснениями. Такие данные приводят синоптики Гидрометцентра России.

По их прогнозу, в четверг по области ожидается небольшой дождь, а ветер северного-направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем держится на уровне 10..12 градусов тепла, а в темное время суток столики термометров могут опуститься до 0..2. Сайт kp.ru писал о том, что уже следующей ночью в городе значительно похолодает. На столицу обрушатся заморозки, а температура воздуха уйдет в минус. При этом местами даже возможно выпадение снега.

Что касается атмосферного давление в Москве 11 апреля, то оно остается немного повышенным - около 750 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU