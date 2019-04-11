2019-04-11T07:08:25+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 11 апреля 2019 года: +12 градусов и небольшой дождь

Стало известно, какой будет погода в Москве на 11 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Местами по Москве возможен дождьМестами по Москве возможен дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 11 апреля 2019 года будет облачной с некоторыми прояснениями. Такие данные приводят синоптики Гидрометцентра России.

По их прогнозу, в четверг по области ожидается небольшой дождь, а ветер северного-направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем держится на уровне 10..12 градусов тепла, а в темное время суток столики термометров могут опуститься до 0..2. Сайт kp.ru писал о том, что уже следующей ночью в городе значительно похолодает. На столицу обрушатся заморозки, а температура воздуха уйдет в минус. При этом местами даже возможно выпадение снега.

Что касается атмосферного давление в Москве 11 апреля, то оно остается немного повышенным - около 750 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп считает, что Евросоюз слишком жесток в ситуации с Brexit
Генсек ООН призвал стороны остановить вооруженное противостояние в Ливии
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Пистолет "Удав" допущен к серийному производству
Гай Юлий Цезарь Муссолини будет судиться с Facebook из-за блокировки аккаунта
Апрель объявлен в Нью-Йорке месяцем русско-американской истории
Полковник ВС США объяснил, зачем Вашингтону "российская угроза" в Европе
В Японии открылась станция без входа и выхода
В Германии санкции США в отношении европейских стран назвали незаконными
Глава погранслужбы США ушел в отставку
Истребители НАТО поднялись на перехват пассажирского самолета над Черногорией
Пушков назвал принятие резолюции ПАСЕ маленьким и неубедительным шагом
Федор Конюхов 10 апреля попал в новый шторм в Тихом океане
Лидеры Евросоюза согласовали новую дату Brexit
В сирийском лагере аль-Холь погибли 235 детей
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: финансирование работ по «Союзу-5» началось
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в нарушении обязательств в отношении дипломатов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию
Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию
В Китае шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Дмитрий Рогозин: деньги, полученные за полеты астронавтов на «Союзах» расходовались неэффективно
Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы