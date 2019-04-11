Эксперты назвали животных, которые наносят наибольший вред экологии

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-11T12:40:45+03:00

Оказывается, лошади больше других животных воздействуют на экологию. ФОТО: ГУ МВД по Красноярскому краю

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Швейцарские ученые изучили, как домашние животные влияют на окружающую среду. В первую очередь исследователей волновал вопрос парниковых выбросов от их содержания. Оказалось, что многие домашние животные оказывают влияние на экологию ничуть не меньше, чем автомобили. Соответствующее исследование опубликовано на сайте консалтинговой компании ESU, которая занимается анализом жизненного цикла.

Свое внимание ученые обратили на лошадей, собак, кошек кроликов, птиц и декоративных рыбок. Вклад в общую картину внесли условия содержания, корм, уход - эти факторы помогли оценить воздействие на окружающую среду и потенциал изменения климата.

Оказалось, что больше всего на экологию влияют лошади. Содержание одного парнокопытного равно углеродным выбросам от ежедневных поездок на автомобиле в течение девяти месяцев или на расстояние 21,5 тыс. км. Собака за свою жизнь оказывает такое же углеродное воздействие, как автомобиль, который прошел 3,7 тысяч километров, а кошки – 1,4 тыс.км, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU