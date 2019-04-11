2019-04-11T13:06:45+03:00
В мире

Эксперт: Brexit теперь могут переносить сколько угодно, а потом и вовсе отменить

Аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований прокомментировал решение стран-членов ЕС о гибком продлении выхода из Великобритании из Евросоюза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт: Brexit теперь могут переносить сколько угодно, а потом и вовсе отменитьЭксперт: Brexit теперь могут переносить сколько угодно, а потом и вовсе отменитьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того, как лидеры Евросоюза согласовали гибкую дату выхода Соединенного Королевства из ЕС, которая может быть перенесен на 31 октября, возможно, что срок Brexit будут продлевать сколько угодно, а после прихода к власти в Великобритании лейбористов все и вовсе отменят. Такое предположение сделал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Срок до 31 октября очень лукавый. В таком случае Великобритания должна провести выборы в Европарламент, и тогда она останется полноправным членом ЕС, независимо от того, что об этом говорит», - сказал он в беседе с RT.

Эксперт представил ситуации в которой Соединённое Королевство проводит выборы в Европарламент, никакого голосования в британском парламенте по положительному соглашению не происходит, «31 октября проходит, срок увеличивается — и продлевать его можно сколько угодно». А после того, как в Великобритании состоятся выборы, то «к власти, скорее всего, придут лейбористы, которые просто всё отменят».

Бутер отметил, что несмотря на то, что премьер Великобритании Тереза Мэй говорит о желании как можно быстрее выйти из Евросоюза, «она не уточняет, как именно», поэтому время, на которое срок может переноситься, не имеет никакого значения. «Это просто введение в заблуждение собственных избирателей», — заключил он.

Напомним, в среду, 10 апреля, в Брюсселе состоялся экстренный саммит лидеров 27 стран Евросоюза, на котором рассматривался вопрос переноса даты Brexit. В итоге он был назначен на 12 апреля, но может быть перенесен на 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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