Москвичка лишилась новенького iPhone в «Макдоналдсе»
Москвичка лишилась новенького iPhone в «Макдоналдсе» в Реутове. Телефон у девушки вытащили прямо из кармана куртки и сделала это стоящая рядом молодая женщина.
В тот день пострадавшая зашла в заведение, чтобы перекусить. Заказ сделала в терминале самообслуживания и расплатилась через специальное приложение на смартфоне. Наверное, в этот момент дорогой гаджет приметила воровка. Она дождалась, когда телефон оказался в кармане у владелицы и вытащила его. На все ушло несколько секунд и, судя по всему, воровка занимается подобным не в первый раз.
Момент кражи попал на видео, это должно облегчить работу полицейским, которые будут искать воровку. Девушка оценила ущерб в 80 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
У посетительницы Макдоналдса украли дорогой смартфон.
ИСТОЧНИК KP.RU