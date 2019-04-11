СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-11T16:15:53+03:00

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Москвичка лишилась новенького iPhone в «Макдоналдсе» в Реутове. Телефон у девушки вытащили прямо из кармана куртки и сделала это стоящая рядом молодая женщина.

В тот день пострадавшая зашла в заведение, чтобы перекусить. Заказ сделала в терминале самообслуживания и расплатилась через специальное приложение на смартфоне. Наверное, в этот момент дорогой гаджет приметила воровка. Она дождалась, когда телефон оказался в кармане у владелицы и вытащила его. На все ушло несколько секунд и, судя по всему, воровка занимается подобным не в первый раз.

Момент кражи попал на видео, это должно облегчить работу полицейским, которые будут искать воровку. Девушка оценила ущерб в 80 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702588" frameborder="0"></iframe> У посетительницы Макдоналдса украли дорогой смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU