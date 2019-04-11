В сети появилась технология распознавания лиц актеров во время просмотра фильма

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-11T18:00:37+03:00

Теперь во время просмотра фильма или сериала на Кинопоиске можно в любой момент узнать, кто это на экране и где он играл

Изменить размер текста: A A

Крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино КиноПоиск запустил программу, умеющую распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актёры в них играют.

Распознавание выполняет технология DeepDive, в основу которой заложены алгоритмы компьютерного зрения Яндекса и разработки КиноПоиска в области машинного обучения. Распознавания актёров осуществляется на основе данных из энциклопедии сервиса.

Для запуска распознавания нужно нажать на паузу и DeepDive проанализирует изображение, после чего выведет карточки с именами актёров, которые находятся в кадре некоторых сериалах Технология также называет имена персонажей, даёт о них краткую справку. Так DeepDive рассказывает о том, откуда он появился герой и какие отношения у него с другими персонажами.

Сейчас новая технология работает более чем в 150 фильмах и сериалах, доступных по подписке на киносервисе, и ей также можно воспользоваться в приложениях КиноПоиска для телевизоров Samsung и LG.

ИСТОЧНИК KP.RU