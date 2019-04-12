2019-04-12T02:41:23+03:00
Политика

У "Нафтогаза" есть план на случай приостановки транзита газа из России

Украинская сторона предложит "Газпрому" новый контракт и подаст на него в арбитражный суд
Юлия ДИВЕЕВА
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"Нафтогаз" поделился планами действий на случай приостановки транзита газа из РФ"Нафтогаз" поделился планами действий на случай приостановки транзита газа из РФ
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"Нафтогаз Украины" подготовил меры на случай прекращения транзита газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" в Брюсселе.

По его словам, в таком случае Киев в первую очередь потребует от "Газпрома" выплаты 2,56 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Затем Украина предложит России проект нового транзитного контракта по газу, который, по словам Витренко, будет основываться на законодательстве Европейского союза, передает ТАСС.

"Предложим новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, что позволит "Нафтогазу" оставаться надежным транзитным партнером для Европы и одновременно заставит "Газпром" действовать по конкурентным правилам ЕС", - заявил он.

Также в Незалежной намерены подать в арбитражный суд иск по взысканию амортизационных сумм. Кроме того, Витренко подтвердил планы компании инициировать в конце апреля перед Еврокомиссией новое дело в отношении "Газпрома" за "нарушение правил конкуренции на европейском рынке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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