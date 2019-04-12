2019-04-12T03:00:27+03:00
Политика

Мэром Таллина избран русскоязычный кореец Михаил Кылварт

Новый глава столицы Эстонии активно защищает русский язык и русские школы в респблике
Юлия ДИВЕЕВА
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В Таллине выбрали русскоязычного мэраВ Таллине выбрали русскоязычного мэраФото: REUTERS
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В Эстонии мэром Таллина стал заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт. Его избрание состоялось в четверг на заседании Таллинского городского собрания.

Отметим, что кореец из Казахстана был единственным кандидатом на этот пост. За него проголосовали 45 депутатов горсобрания из 70 принимавших участие в голосовании, 25 были против.

Предыдущий мэр столицы Таави Аас после парламентских выборов ушел на работу депутатом парламента и сейчас рассматривается как будущий министр экономики в формируемом новом правительстве, передает Интерфакс.

Кылварт партию Центра, которая ведет переговоры о создании новой коалиции после прошедших. За нее в эстонии традиционно голосуют 70-80% русскоговорящих избирателей.

Новый мэр активно защищает русский язык и русские школы. В 2010 году был избран в Совет русских школ, целью которого является сохранение в Эстонии русскоязычного образования. С апреля 2011 года - вице-мэра Таллина по вопросам молодежи, спорта, культуры, интеграции и образования. Основатель Эстонского Союза тхэквондо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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