Клинцевич назвал блефом слова Полторака о судоходстве через Керченский пролив

СЕГОДНЯ 04:30 2019-04-12T04:30:01+03:00

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Заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что власти республики снова направят корабли в Керченский пролив - это блеф "одной из крапленых карт в предвыборной колоде Петра Порошенко". Такое мнение высказал член оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич.

Он напомнил, что корабли Незалежной могут проходить через Керченский пролив "хоть завтра", но при условии соблюдения соответствующих процедур.

"Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано", - сказал Клинцевич.

Сенатор также подчеркнул, что в НАТО прекрасно понимают, что одно дело поддержать Украину на словах, и совсем другое "непосредственно участвовать в ее провокациях", передает РИА Новости.

Ранее сайт "КП" писал, что Полторак пообещал, что Киев снова направит свои корабли в Керченский пролив. По его словам, отказ от подобных попыток означал бы, что страна "отказывается от Азовского моря и собственной территории". При этом он подчеркнул, что очередной прорыв можно предпринять только тогда, когда к этому будут готовы военно-морские силы и международные партнеры Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU