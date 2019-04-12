2019-04-12T07:16:34+03:00
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе

Сотрудников огорчает необоснованная критика, дополнительные нагрузки и собственные ошибки
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне рассказали, что им портит настроение на работеРоссияне рассказали, что им портит настроение на работеФото: REUTERS
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Граждан России на работе больше всего раздражают необоснованная критика, дополнительная нагрузка и собственные ошибки.Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Из топ-3, критика портит настроение 44% опрошенных, неожиданные дополнительные задания выводят из равновесия 27% респондентов, и 26% злятся на собственные промахи и недочеты.

В пятерку раздражителей на рабочем месте также вошли низкий уровень культуры и воспитания коллег (25%) и "общая атмосфера в коллективе" (22%).

По словам респондентов, они не злятся, когда успех сопутствует их коллегам. В черной зависти признались лишь один процент опрошенных. Еще 2% признались, что не переносят внешний вид и парфюм некоторых сотрудников. Не любят ходить на совещание 5% респондентов, а сдавать деньги на подарки коллегам и ремонт – 6%, передает РИА Новости.

Зато похвала коллег и начальства легко может поднять настроение 52% россиян, а почти каждый третий опрошенный (36%) и сам способен оценить свой успех и порадоваться ему. Столько же участников опроса назвали среди положительных моментов на работе атмосферу в коллективе.

Также среди улучшающих настроение факторов россияне назвали новые интересные задачи, укороченный рабочий день, успешное завершение текущего проекта, хорошо выполненная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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