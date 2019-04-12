2019-04-12T08:04:28+03:00
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Ученые не знают, что заставило грызунов устраивать гонки в клетках [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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На МКС заметили странное поведение мышейНа МКС заметили странное поведение мышейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Международной космической станции отметили странное поведение подопытных мышей. Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.

О своих наблюдениях ученые NASA, которые и отправили грызунов на орбиту, рассказали в научном журнале Scientific Reports. В эксперименте участвовало две группы мышей - два десятка на МКС и столько же на земле в лаборатории.

По прибытии на станцию грызуны быстро адаптировались и вели себя так же, как их "коллеги" Земле: ели, спали, умывались, изучали пространство, контактировали друг с другом. Но через 7-10 дней молодые самки начали бегать кругами по клетке, цепляясь лапками за стенки. Видео их "тренировок" выложили на YouTube.

Подопытные мыши на МКС бегают по кругу в клетках.Credit: April Ronca et al.

Поскольку более зрелые особи не участвовали в "забегах", ученые предположили, что молодым мышкам не хватало движения или же они так боролись со стрессом. Всего же некоторые из грызунов провели в космосе 37 дней. Целью исследования было установить, как на живом организме сказывается относительно долговременное пребывание в невесомости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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