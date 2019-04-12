К выходным, 13 и 14 апреля, в европейской части России может пойти снег

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-12T08:18:19+03:00

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В европейской части России уже успели привыкнуть к весеннему теплу и прогнозы синоптиков, которые обещают похолодания и снег, звучат удручающе. Но это так: уже в пятницу, 12 апреля, температура воздуха резко упадет, а к выходным возможны ночные заморозки и осадки.

Агония зимы будет недолгой, со следующей недели вернется потепление и оставшийся в лесах и парках снег начнет активно таять. Тогда же можно потихоньку прятать зимние вещи, дело начнет двигаться к настоящему теплу.

В целом синоптики отмечают, что весна в этом году теплая. В марте климатическая норма была превышена на 2,5 градуса, а 9 апреля превышение составило на девять градусов, но предстоящие выходные внесут баланс и показатель погоды придет к своему оптимальному значению: ночью будет от - 2 до +2 °C, а днем всего до +4 до +8 °C, в Москве около +6°C. Метеочувствительным людям стоит быть внимательными к своему здоровью, в европейской части страны установится область высокого атмосферного давления.

В начале следующей недели температура очень медленно, но всё же начнет расти. Ближе к 20-му числу, нас ждет днем +13...+15 °C. Это хорошая погода. А вот делать прогнозы на майские праздники синоптики пока отказываются.

- В метеорологии существуют теоремы, которые не позволяют заглядывать в детали и говорить, что будет через две недели. Не метеорологи, люди, приближенные к «космическим знаниям», наверняка знают!, - рассказала газете «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU