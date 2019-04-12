2019-04-12T08:26:56+03:00
В мире

В Литве заявили об отзыве посла в Москве из-за коррупционного скандала

Ранее Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от гражданина России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Литве заявили об отзыве посла в Москве из-за коррупционного скандалаВ Литве заявили об отзыве посла в Москве из-за коррупционного скандалаФото: REUTERS
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В МИД Литвы заявили об отзыве посла в России из-за скандала, связанного с коррупцией. Рямигиюс Мотузас будет срочно отозван, так как дипломату может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.

- Возможно, какое-то время ему не стоит находиться в этой стране, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от гражданина России, который владеет контрольным пакетом акций одного из банков.

При этом, литовские следователи считают, что бывший политик дал обещание россиянину "повлиять" на выдачу шенгенской визы, пользуясь связями в дипломатической службе, сообщает агентство Sputnik.

Позже стало известно, что служба специальных расследований задержала по этому делу трех фигурантов. Шидлаускаса и еще двух человек, которых подозревают в торговле влиянием.

Ранее kp.ru писал о том, что накануне Литва отозвала своего посла в России для консультаций. Такое решение было принято из-за угроз, поступивших в посольство на фоне коррупционного скандала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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