Глава Самарской области Дмитрий Азаров объявил конкурс на должность министра культуры региона

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-12T09:49:59+03:00

Принять участие в нем могут кандидаты со всей России

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил конкурс на замещение должности министра культуры региона. Начало отборочного тура стартует 12 апреля.

О своем решении сделать процедуру подбора кандидатур для высших должностей в правительстве Самарской области открытой и прозрачной глава региона заявил ранее во время финала Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» в Сочи.

- Культурные лидеры в Самарской области есть. Но нам нужны лидеры в области администрирования, - отметил Дмитрий Азаров 11 апреля в эфире программы «Главная тема» канала «Россия 24», пригласив всех желающих принять участие в конкурсе.

Специально для отбора профессиональных кадров в регионе действует информационная онлайн платформа «Кадросфера».

- Сегодня, как никогда, высок спрос на энергичных, талантливых людей. Для них, вместе с лидерами России, мы запустили проект «Кадросфера», опыт которого признан лучшим в стране, - рассказал губернатор. - Цель проекта - создать кадровый резерв, и не только для государственной или муниципальной власти, а для всего региона. Одним из механизмов привлечения высококлассных специалистов станет открытый конкурс на должность министра культуры.

По словам губернатора, интерес к конкурсу уже проявили кандидаты из других регионов. Прием заявок продлится до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU