Глава Самарской области Дмитрий Азаров объявил конкурс на должность министра культуры региона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил конкурс на замещение должности министра культуры региона. Начало отборочного тура стартует 12 апреля.
О своем решении сделать процедуру подбора кандидатур для высших должностей в правительстве Самарской области открытой и прозрачной глава региона заявил ранее во время финала Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» в Сочи.
- Культурные лидеры в Самарской области есть. Но нам нужны лидеры в области администрирования, - отметил Дмитрий Азаров 11 апреля в эфире программы «Главная тема» канала «Россия 24», пригласив всех желающих принять участие в конкурсе.
Специально для отбора профессиональных кадров в регионе действует информационная онлайн платформа «Кадросфера».
- Сегодня, как никогда, высок спрос на энергичных, талантливых людей. Для них, вместе с лидерами России, мы запустили проект «Кадросфера», опыт которого признан лучшим в стране, - рассказал губернатор. - Цель проекта - создать кадровый резерв, и не только для государственной или муниципальной власти, а для всего региона. Одним из механизмов привлечения высококлассных специалистов станет открытый конкурс на должность министра культуры.
По словам губернатора, интерес к конкурсу уже проявили кандидаты из других регионов. Прием заявок продлится до 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU