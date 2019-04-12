2019-04-12T12:16:43+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление министра обороны Украины о кораблях в Керченском проливе

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Киев таким образом пытается спровоцировать какое-то столкновение
Марина ВЕНЦОВА
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В Совфеде прокомментировали заявление министра обороны Украины о кораблях в Керченском проливе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВ Совфеде прокомментировали заявление министра обороны Украины о кораблях в Керченском проливе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что глава Министерства обороны Украины Степан Полторак своими заявлениями о намерении украинских кораблей вновь зайти в Керченский пролив пытается спровоцировать столкновение.

«Пусть не нагнетает ситуацию и действует в рамках двусторонних отношений, которые у нас существуют», - приводит RT слова парламентария. Джабаров напомнил, что правила прохождения кораблей в Керченском проливе носят уведомительный характер и на это нет никаких ограничений.

Глава Минобороны Украины, как ранее писал сайт kp.ru, пообещал, что Киев снова направит свои корабли в Керченский пролив. Он вновь повторил, что отказ от подобных попыток означал бы, что страна "отказывается от Азовского моря и собственной территории".

Полторак при этом подчеркнул, что очередная попытка пройти через Керченский пролив будет предпринята тогда, когда к этому будут готовы Военно-морские силы Украины и международные партнеры страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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