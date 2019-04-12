2019-04-12T13:42:56+03:00
Происшествия

Московский СК возбудил уголовное дело на водителя, протащившего полицейского на капоте

Мужчину задержали и отправили на допрос [видео]
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель сбил мужчину, чтобы избежать административной ответственности. Фото: moscow.sledcom.ruВодитель сбил мужчину, чтобы избежать административной ответственности. Фото: moscow.sledcom.ru
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 апреля, в отношении 26-летнего мужчины, сбившего в Москве полицейского, возбудили уголовного дело. Водителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

- Во время допроса мужчина подтвердил факт наезда на полицейского, - отметили в ведомстве. - Следствие намерено ходатайствовать о заключении водителя под стражу.

Напомним, что днем 11 апреля водитель «Тойота Камри» сбил на улице Генерала Белова сотрудника полиции. Таким образом мужчина надеялся избежать административной ответственности. Обвиняемый протащил полицейского на капоте автомобиля несколько метров.

Нарушителя задержали в этот же день. Сотруднику полиции оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве водитель протащил полицейского на капоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко
Путин не планирует участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии
Два кабриолета Aurus приняли участие в репетиции Парада Победы
На похоронах репера Nipsey Hussle преступники открыли стрельбу
В Кабмине ФРГ отметили, что встреча Меркель с Зеленским в ближайшее время не запланирована
Военные Судана готовы вернуть власть гражданскому правительству досрочно
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют все магазины сети "Familia"
Приложение MAPS.ME ко Дню космонавтики запустило тематический маршрут
Песков: Путин не сыграл никакой роли в переводе Калви под домашний арест
Опрос: россиянам стал больше нравиться активный отдых
Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию
В Кремле заявили, что от кандидатов в президенты Украины не поступало запросов на встречу с Путиным
Суд отказался освободить Абызова из-под стражи под залог в миллиард рублей
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном ЧМ по фигурному катанию
Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Аспект"
Минпросвещения и ЦБ решили обучать детей в детсадах финансовой грамотности
В Совфеде прокомментировали заявление министра обороны Украины о кораблях в Керченском проливе
Глава Минтруда заявил о рекордном росте зарплат россиян с 2012 года
Хакеры из группы Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа
Лондонский суд арестовал активы российского банкира по всему миру