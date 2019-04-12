Московский СК возбудил уголовное дело на водителя, протащившего полицейского на капоте

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-12T13:42:56+03:00

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В пятницу, 12 апреля, в отношении 26-летнего мужчины, сбившего в Москве полицейского, возбудили уголовного дело. Водителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

- Во время допроса мужчина подтвердил факт наезда на полицейского, - отметили в ведомстве. - Следствие намерено ходатайствовать о заключении водителя под стражу.

Напомним, что днем 11 апреля водитель «Тойота Камри» сбил на улице Генерала Белова сотрудника полиции. Таким образом мужчина надеялся избежать административной ответственности. Обвиняемый протащил полицейского на капоте автомобиля несколько метров.

Нарушителя задержали в этот же день. Сотруднику полиции оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/702818" frameborder="0"></iframe> В Москве водитель протащил полицейского на капоте.

ИСТОЧНИК KP.RU