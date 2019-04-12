2019-04-12T17:22:47+03:00
Выборы президента Украины 2019

Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому с призывом не подрывать уважение к президенту

Накануне произошла перепалка двух кандидатов в президенты в прямом эфире украинского телеканала [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Лидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции в Верховной раде Украины Юлия ТимошенкоЛидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции в Верховной раде Украины Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту страны Петру Порошенко и победителю первого тура президентских выборов Владимиру Зеленскому с призывом уважать статус главы государства.

"Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса", - говорится в обращении Тимошенко, опубликованном в Facebook.

"В это тяжелое для вас время я просто советую вам не становиться частью чужого шоу. Держать президентскую планку", - сказала Тимошенко, обращаясь к Порошенко.

Зеленскому она посоветовала "беречь достоинство и честь" должности президента. По словам бывшего кандидата в президента, она "увидела, какой это был стресс для Порошенко", когда Зеленский "бросил трубку практически в лицо действующему президенту".

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины.

Напомним, накануне произошла перепалка между Зеленским и Порошенко в прямом эфире украинского телеканала "1+1". Действующий президент вызвал кандидата на дебаты "прямо сейчас", на что Зеленский ответил, что находится в Париже. В конце разговора кандидат от партии "Слуга народа" повесил трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко: 18 апреля должно начаться "пасхальное" перемирие в Донбассе
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков
В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочку
Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП
Оружейный барон из Ховрино: Пенсионер хранил в квартире целый арсенал оружия и боеприпасов
Годовая инфляция в марте составила 5,3%
Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Дело режиссёра Серебренникова отправят на новую экспертизу
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко