Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому с призывом не подрывать уважение к президенту
Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту страны Петру Порошенко и победителю первого тура президентских выборов Владимиру Зеленскому с призывом уважать статус главы государства.
"Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса", - говорится в обращении Тимошенко, опубликованном в Facebook.
"В это тяжелое для вас время я просто советую вам не становиться частью чужого шоу. Держать президентскую планку", - сказала Тимошенко, обращаясь к Порошенко.
Зеленскому она посоветовала "беречь достоинство и честь" должности президента. По словам бывшего кандидата в президента, она "увидела, какой это был стресс для Порошенко", когда Зеленский "бросил трубку практически в лицо действующему президенту".
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины.
Напомним, накануне произошла перепалка между Зеленским и Порошенко в прямом эфире украинского телеканала "1+1". Действующий президент вызвал кандидата на дебаты "прямо сейчас", на что Зеленский ответил, что находится в Париже. В конце разговора кандидат от партии "Слуга народа" повесил трубку.
ИСТОЧНИК KP.RU