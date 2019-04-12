Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому с призывом не подрывать уважение к президенту

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-12T17:22:47+03:00

Накануне произошла перепалка двух кандидатов в президенты в прямом эфире украинского телеканала [видео]

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Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту страны Петру Порошенко и победителю первого тура президентских выборов Владимиру Зеленскому с призывом уважать статус главы государства.

"Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса", - говорится в обращении Тимошенко, опубликованном в Facebook.

"В это тяжелое для вас время я просто советую вам не становиться частью чужого шоу. Держать президентскую планку", - сказала Тимошенко, обращаясь к Порошенко.

Зеленскому она посоветовала "беречь достоинство и честь" должности президента. По словам бывшего кандидата в президента, она "увидела, какой это был стресс для Порошенко", когда Зеленский "бросил трубку практически в лицо действующему президенту".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702886" frameborder="0"></iframe> Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины.

Напомним, накануне произошла перепалка между Зеленским и Порошенко в прямом эфире украинского телеканала "1+1". Действующий президент вызвал кандидата на дебаты "прямо сейчас", на что Зеленский ответил, что находится в Париже. В конце разговора кандидат от партии "Слуга народа" повесил трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU