Зеленский повесил трубку, закончив спор с Порошенко во время прямого эфира на украинском телеканале

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-12T08:13:27+03:00

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В Сети появилось видео скандальной перепалки между кандидатами в президенты Украины: шоуменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

В эфире программы "Право на власть" на украинском телеканале "1+1" оппоненты общались по телефонной связи. Действующий украинский лидер пригласил Зеленского приехать в студию для проведения дебатов с глазу на глаз. При этом, шоумен подчеркнул, что не может этого сделать, поскольку находится в Париже. На днях там пройдет встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Украинский актер отметил, что что Порошенко должен знать об этом, поскольку автомобили СБУ сопровождали его по пути в аэропорт.

На это Петр Порошенко ответил, что что готов провести дебаты в воскресенье, 14 апреля. Хотя ранее шоумен отметил, что мероприятие состоится 19 апреля в киевском"Олимпийском". После этого они стали спорить и перебивать друг друга, из-за чего Зеленский попрощался и прервал звонок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что штаб действующего украинского лидера Петра Порошенко смонтировал ролик, на котором Зеленского сбивает фура. Команда баллотирующегося на пост президента Украины шоумена уже рекомендовала ему усилить охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU