2019-04-12T08:13:27+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский повесил трубку, закончив спор с Порошенко во время прямого эфира на украинском телеканале

Действующий украинский лидер обрушился с критикой на шоумена [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире программы на украинском телеканалеЗеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире программы на украинском телеканалеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео скандальной перепалки между кандидатами в президенты Украины: шоуменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

В эфире программы "Право на власть" на украинском телеканале "1+1" оппоненты общались по телефонной связи. Действующий украинский лидер пригласил Зеленского приехать в студию для проведения дебатов с глазу на глаз. При этом, шоумен подчеркнул, что не может этого сделать, поскольку находится в Париже. На днях там пройдет встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Украинский актер отметил, что что Порошенко должен знать об этом, поскольку автомобили СБУ сопровождали его по пути в аэропорт.

На это Петр Порошенко ответил, что что готов провести дебаты в воскресенье, 14 апреля. Хотя ранее шоумен отметил, что мероприятие состоится 19 апреля в киевском"Олимпийском". После этого они стали спорить и перебивать друг друга, из-за чего Зеленский попрощался и прервал звонок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что штаб действующего украинского лидера Петра Порошенко смонтировал ролик, на котором Зеленского сбивает фура. Команда баллотирующегося на пост президента Украины шоумена уже рекомендовала ему усилить охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Литве заявили об отзыве посла в Москве из-за коррупционного скандала
К выходным, 13 и 14 апреля, в европейской части России может пойти снег
Мыши на МКС начали бегать кругами
Футболист "Спартака" избил пешехода в центре Москвы
Клинтон заявила, что Ассанжа надо привлечь к ответственности
"Сбербанк" опроверг информацию о покупке "О'кей" в собственных интересах
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Подлодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду 23 апреля
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
Лидер британской оппозиции призвал правительство не экстрадировать Ассанжа
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Министр обороны Судана дал присягу как глава Военного совета страны
Политики из США призвали Вашингтон пересмотреть антироссийскую стратегию
Клинцевич назвал блефом слова Полторака о судоходстве через Керченский пролив
В Москве загорелась квартира многоэтажки на улице Введенского
Ким Чен Ына переизбрали председателем Госсовета КНДР
Мэром Таллина избран русскоязычный кореец Михаил Кылварт
У "Нафтогаза" есть план на случай приостановки транзита газа из России
Умер лидер панк-группы "Соломенные еноты" Борис Усов
Трамп сообщил, что может встретиться с Ким Чен Ыном третий раз
Сенат утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США