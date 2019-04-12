Дальний Восток получит 3 млрд рублей на поддержку рождаемости

СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-12T19:06:34+03:00

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В 2019 году на поддержу рождаемости на Дальнем Востоке из Резервного фонда правительства России планируется выделить более 3 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева сообщает правительство Забайкальского края.

Деньги пойдут на выплату единовременного пособия при рождении первого ребёнка и региональный материнский капитал при рождении второго, уточняет агенство «Regnum». Кроме того, федеральные власти вызвались помочь сформировать ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка и последующих детей в тех регионах Дальнего Востока, где раньше такая поддержка из бюджета не оказывалась.

«Меры по стимулированию рождаемости необходимы, - пояснил федеральный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. - Наша главная цель — повышение качества жизни людей, чтобы Дальний Восток стал тем местом, где хочется жить, рожать детей, учиться и работать. Без людей невозможно говорить ни о каком опережающем развитии».

Напомним, недавно о том, что надо сделать, чтобы рождалось больше детей, Александр Козлов рассказал в своём Instagram. Помимо уже принятых федеральными властями мер он назвал ипотеку под 5% годовых для семей, где родится второй или последующие дети, и возможность приобретения квартир на вторичном рынке в сельских населенных пунктах

ИСТОЧНИК KP.RU