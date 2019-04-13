2019-04-13T05:43:13+03:00
Политика

Меркель и Порошенко признали разногласия по "Северному потоку-2"

Канцлер ФРГ предлагает ЕС участвовать в переговорах по газу между Россией и Украиной
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела МеркельПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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У Берлина и Киева различный взгляд на строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, ФРГ выступает за то, чтобы зафиксировать гарантированный объем прокачки газа по территории Украины. Однако Незалежная настаивает на запрете реализации самого проекта газопровода.

В свою очередь канцлер Германии отметила, что разные позиции по этому вопросу не повлияют на стратегическое партнерство двух стран. Меркель подчеркнула, что у сторон общая цель – сохранить Украине роль газового транзитера.

"Поэтому мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС. Это будет продолжено", – цитирует ее слова РИА Новости.

Порошенко же заверил, что Украина продолжит борьбу против строительства "Северного потока-2".

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 10 апреля госсекретарь США Майк Помпео признался, что Вашингтон не смог убедить Берлин отказаться от строительства газопровода. По его словам, США продолжают обсуждать с Германией вариант, при котором будет гарантирован транзит российского газа через Украину после строительства "Северного потока - 2".

ИСТОЧНИК KP.RU

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