2019-04-13T11:34:20+03:00
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

По словам специалистов, низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня
Александр ДЖУМАЕВ
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Низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дняНизкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дняФото: Александра САВИЧЕВА
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Ученые из канадского Университета Британской Колумбии выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня.

Как сообщает портал Medical Xpress, ученые провели двухдневный эксперимент с участием добровольцев. В первый день они ели на завтрак омлет, тогда как во второй - овсянку с фруктами. При этом остальные приемы пищи во время эксперимента были одинаковыми. Уровень сахара в крови фиксировался специальными приборами, зафиксированными на теле участников.

Результаты эксперимента показали, что жирный и низкоуглеводный омлет позволил избежать выброса сахара, который происходит у людей, больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. Неожиданностью для исследователей стало сохранение этого эффекта на протяжении всего дня.

"Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", - отметил один из авторов эксперимента Джонатан Литтл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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