Содержание всех сезонов "Игры престолов" пересказали в стихах за четыре минуты

Содержание всех уже вышедших сезонов сериала "Игры престолов" уместились в одном стихотворении, которое американский телеведущий Джеймс Корден сумел прочитать за четыре минуты. Наполненное шутками и фанатскими отсылками произведение само по себе является довольно ярким, однако предыстория его написания еще интереснее.

Дело в том, что сценарист передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" (The Late Late Show with James Corden) не смотрел ни один из эпизодов легендарного сериала, а его ведущий ну очень хотел посвятить выпуск программы выходу нового восьмого сезона "Игры престолов". В результате пришлось принимать экстренные меры.

Американский ведущий пересказал всю "Игру Престолов" в стихах за 4 минуты.James Recaps All of Game of Thrones in 4 Minutes (Spoilers)