Содержание всех сезонов "Игры престолов" пересказали в стихах за четыре минуты

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-14T09:07:52+03:00

Чтобы написать шутливое произведение, сценаристу популярного американского шоу пришлось за два дня посмотреть все 67 эпизодов сериала [видео]

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Содержание всех уже вышедших сезонов сериала "Игры престолов" уместились в одном стихотворении, которое американский телеведущий Джеймс Корден сумел прочитать за четыре минуты. Наполненное шутками и фанатскими отсылками произведение само по себе является довольно ярким, однако предыстория его написания еще интереснее.

Дело в том, что сценарист передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" (The Late Late Show with James Corden) не смотрел ни один из эпизодов легендарного сериала, а его ведущий ну очень хотел посвятить выпуск программы выходу нового восьмого сезона "Игры престолов". В результате пришлось принимать экстренные меры.

Американский ведущий пересказал всю "Игру Престолов" в стихах за 4 минуты.James Recaps All of Game of Thrones in 4 Minutes (Spoilers)

Молодого человека заперли в комнате с едой и напитками и поставили перед ним задачу - посмотреть все 67 серий за два дня. Сотрудник телеканала ответственно подошел к поручению, и к концу обозначенных сроков на таблице с перечнем эпизодов стоял последний крестник.

Полученный опыт позволил сценаристу написать отличное стихотворение с искрометными шутками. В нем новоиспеченный поклонник сериала рассказал историю Семи Королевств, назвал Кхала Дрого Акваменом, и сравнил защищавшую жителей Вестероса стену с ограждением на границе США и Мексики, которую вот уже несколько лет строит американский лидер Дональд Трамп. Не обошлось и без упоминания обнаженного Джона Сноу.

Американский ведущий запер своего сценариста в комнате на 67 часов и заставил смотреть всю "Игру престолов".Лоуренс Дей написал стихотворение, в котором пересказал весь сюжет сериала

Сайт kp.ru писал о том, что первая серия восьмого, заключительного сезона "Игры престолов" выйдет на экраны уже 14 апреля. Поклонники телешоу увидят еще шесть эпизодов продолжительностью 90 минут каждая. Ожидается, что сценаристы снимут сразу несколько финалов истории, чтобы избежать влияния утечек информации.

Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"?: 5 наивных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU