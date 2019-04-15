Тело попавшего полгода назад в Подмосковье предпринимателя нашли в смотровой яме гаража

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-15T10:21:37+03:00

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В подмосковном СНТ "Звезда" поселка имени Воровского обнаружен труп 39-летнего предпринимателя Валерия Шаяхметова, который числится пропавшим без вести с конца 2018 года.

В начале октября житель Электроуглей последний раз вышел на связь со своими близкими, а после выехал из города по направлению к даче и больше не появлялся. Его телефон с того момента был отключен.

Обнаружить мужчину удалось лишь в минувшую субботу, 13 апреля. Присыпанное строительным мусором тело находилось в смотровой яме гаража, на принадлежащем Шаяхметову дачном участке. Труп уже начал гнить, и эксперты пришли к выводу, что смерть наступила около шести месяцев назад. Причины гибели пока неизвестны.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, тело направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее в Москве нашли труп мужчины, который был до смерти забит камнями.

ИСТОЧНИК KP.RU