2019-04-15T12:44:48+03:00
В мире

Трамп может объявить об усилении присутствия США в Польше в годовщину начала Второй мировой

СМИ сообщают, что уже в середине июня Варшава и Вашингтон могут согласовать спорные моменты по вопросу расширения американских баз в этой стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп может объявить об усилении присутствия США в Польше 1 сентябряТрамп может объявить об усилении присутствия США в Польше 1 сентябряФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп может посетить Польшу 1 сентября, на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, и сообщить об увеличения численности американских баз в республике.

«Переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают темп» - сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщают источники издания, американская сторона намекнула Польше, что президент США рассматривает возможность пригласить своего польского коллегу Анджея Дуду на переговоры в Белый дом уже в середине июня для согласования спорных моментов по вопросу расширения американских баз в Польше.

Rzeczpospolita утверждает, что в случае, если лидеры двух стран придут к согласию, в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны американский президент объявит об усилении военного присутствия Вашингтона в Польше. Издание сообщает, что может быть поднят и вопрос строительства атомной электростанции.

Напомним, 14 февраля этого года вице-президент США Майк Пенс во время своего визита в Варшаву заявил, что обсуждение возможности увеличения численности американских военных в Польше продолжается. Как утверждает политик, две стороны наладили «тесное сотрудничество в сфере безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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