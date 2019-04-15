Австрия запретит анонимность в Сети с 2020 года

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-15T15:33:09+03:00

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Австрия планирует отказаться от анонимности в Интернете. С 2020 года оставлять комментарии в Сети с неопознанных аккаунтов будет запрещено. Если правило вступит в действие, то страна станет первой в Евросоюзе, которая решится на подобный шаг.

Ограничение будет введено в рамках действия закона против проявлений ненависти в Сети. По правилам, каждый австриец должен будет проходить идентификацию, указывая настоящие имена и адреса. Если кто-то решит нарушить данное правило, то его ждет крупный штраф. Сумма может доходить до миллиона евро. Такие цифры назвал министр Австрии по делам ЕС, СМИ, культуры и искусства Гернот Блюмель.

Данный закон затронет и операторов онлайн-форумов, которые насчитывают минимум сто тысяч пользователей или имеют 500 тысяч евро годового оборота. Администраторы должны будут хранить имена и адреса своих пользователей и предоставлять их правоохранительным органам по требованию. Данные правила затронут все крупные соцсети, которые присутствуют в стране, пишет Ридус.

В России тоже задавались данным вопросом. Особенно это актуально для борьбы с преступниками. Сегодня многие из них используют соцсети, чтобы организовать злодейство. Но гайки обещают постепенно закрутить, а всех нарушителей выведут на чистую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU