2019-04-15T17:23:20+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горах

Молодой человек обвинен в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горахСуд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горахФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца виновника страшной аварии со смертельным исходом, которая произошла в ночь на 13 апреля в районе Воробьевых гор, где «Мерседес» проехал на красный сигнал светофора и на большой скорости въехал в «Хендай Солярис».

Обвиняемого осудили по статье о «нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Никулинский суд Москвы в субботу удовлетворил ходатайство МВД, просившего избрать Егору Ляченкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 июня», - передает РИА Новости слова пресс-секретарь суда Мадонны Кочиной.

Напомним, в результате ДТП 13 апреля водитель «Хендай Солярис» скончался на месте от полученных травм, пассажирка «Мерседеса» была госпитализирована с переломом руки.

Водитель «Мерседеса», по вине которого произошло ДТП, не пострадал. Это был 19-летний Егор Ляченков, внук экс-директора «Автоваза», почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова.

Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил аварию с погибшими в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить роста влияния РФ и Ирана
Россия и Япония обсудили вопрос совместной экономической деятельности на южных Курилах
Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать Мадуро
США могут выделить Венесуэле 10 млрд долларов в случае ухода Мадуро
Советский военнослужащий Иванов обжаловал приговор литовского суда по «делу 13 января»
Поклонники опасаются, что малыш Меган Маркл появится на свет в день рождения Гитлера
На Сахалине упростили процедуру получения свидетельства о рождении детей
Голикова: россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому
Nissan отзывает около 700 000 кроссоверов X-Trail
Посол РФ в США: Россия выступает за создание единой глобальной архитектуры безопасности
Роботы-пауки заменят людей на высотных работах
В России начнут тестировать дистанционные выборы
Медведев распорядился о создании территорий опережающего развития в семи регионах
Тотальный диктант не обошелся без смешных ошибок
Александр Кокорин рассказал, когда ждет освобождения
Кабмин не стал вводить в России обязательную видеофиксацию техосмотра
Прокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе Volkswagen