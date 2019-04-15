СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-15T17:23:20+03:00

Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодой человек обвинен в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека [видео]

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Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца виновника страшной аварии со смертельным исходом, которая произошла в ночь на 13 апреля в районе Воробьевых гор, где «Мерседес» проехал на красный сигнал светофора и на большой скорости въехал в «Хендай Солярис».

Обвиняемого осудили по статье о «нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Никулинский суд Москвы в субботу удовлетворил ходатайство МВД, просившего избрать Егору Ляченкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 июня», - передает РИА Новости слова пресс-секретарь суда Мадонны Кочиной.

Напомним, в результате ДТП 13 апреля водитель «Хендай Солярис» скончался на месте от полученных травм, пассажирка «Мерседеса» была госпитализирована с переломом руки.

Водитель «Мерседеса», по вине которого произошло ДТП, не пострадал. Это был 19-летний Егор Ляченков, внук экс-директора «Автоваза», почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова.

Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил аварию с погибшими в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU