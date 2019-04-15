Суд вынес приговор виновнику ДТП на Воробьевых горах
Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца виновника страшной аварии со смертельным исходом, которая произошла в ночь на 13 апреля в районе Воробьевых гор, где «Мерседес» проехал на красный сигнал светофора и на большой скорости въехал в «Хендай Солярис».
Обвиняемого осудили по статье о «нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Никулинский суд Москвы в субботу удовлетворил ходатайство МВД, просившего избрать Егору Ляченкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 июня», - передает РИА Новости слова пресс-секретарь суда Мадонны Кочиной.
Напомним, в результате ДТП 13 апреля водитель «Хендай Солярис» скончался на месте от полученных травм, пассажирка «Мерседеса» была госпитализирована с переломом руки.
Водитель «Мерседеса», по вине которого произошло ДТП, не пострадал. Это был 19-летний Егор Ляченков, внук экс-директора «Автоваза», почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова.
Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил аварию с погибшими в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU