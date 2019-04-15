19-летний внук экс-директора "АВТОВАЗа" устроил смертельное ДТП на Воробьевых горах

Страшная авария произошла в ночь на 13 апреля в районе Воробьевых гор. На большой скорости автомобиль "Мерседес" проехал на красный сигнал светофора и протаранил "Хендай Солярис".

- Водитель "Хендай" от полученных травм погиб на месте. Кроме того, была госпитализирована пассажирка "Мерседеса". У девушки диагностирован перелом руки, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Москве.

Водитель "Мерседеса", по вине которого произошло ДТП, не пострадал. Это 19-летний Егор Ляченков, внук экс-директора "Автоваза", почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова. Молодой человек с места ДТП скрыться не пытался. Однако пройти медицинское освидетельствование он отказался. По словам очевидцев, парень был под действием наркотиков и вел себя неадекватно. Оказалось, что машину в ту ночь мажор взял в аренду в одной из каршеринговых фирм.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 264 УК РФ, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил аварию с погибшими в Москве.

За смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он задержан и дает показания.

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