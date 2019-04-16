Недалеко от дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-16T07:18:32+03:00

В правоохранительных органах Украины утверждают, что целью группы преступников был не кандидат в президенты, а криминальный авторитет из Львова [фото]

Изменить размер текста: A A

Недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского местная полиция задержала группу вооруженных автоматами людей. Об этом, в частности, сообщил депутат Верховной рады и советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию снимками и видеозаписью задержания.

«Сегодня полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в Президенты Украины была задержана группа лиц, готовящих убийство из мотивов мести», - написал он, не называя имени «одного из кандидатов».

Геращенко рассказал, что злоумышленники «переоборудовали джип «Тойота Прадо» под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемёт ДШК, убойная дальность которого составляет более 3-х километров», и затаились в лесу у дороги, ведущей к коттеджному поселку.

Депутат проиллюстрировал сообщение снимками. Фото: Facebook / Антон Геращенко

Однако бравые украинские полицейские сорвали планы бандитов и в ходе спецоперации их задержали. Теперь, по данным нардепа, правоохранители выясняют, «почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулемётом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному посёлку, в котором проживает один из кандидатов в президенты».

Изъятые полицией боеприпасы. Фото: Facebook / Антон Геращенко

Рассказал об этой истории в Facebook и генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он уточнил, что «вооруженная группа из трех лиц» готовила покушение на некого «львовского криминального авторитета» в отместку за заказ убийства «львовского бизнесмена Богдана К.», покушение на которого было совершено в конце лета 2016 года.

К слову, как писал сайт kp.ru, когда возле офиса Зеленского в Киеве полиция обнаружила «элементы прослушивающей аппаратуры», тоже заявляли, что прослушка касалась не кандидата в президенты, а кого-то другого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU