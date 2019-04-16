Медики назвали легкий способ отказаться от курения

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-16T12:29:19+03:00

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Ароматические полоски способны уменьшить у человека тягу к курению. К такому выводу пришли ученые из Университета Питтсбурга (США), которые провели масштабное исследование и выявили действенные способы снижения никотиновой зависимости.

По словам ученых, приятный запах помогает справляться с желанием закурить, поэтому специалисты рекомендуют носить с собой ароматизированные полоски или пузырек с парфюмом или эфирным маслом. В частности, автор исследования Майкл Сайетт, обратил внимание, что большой проблемой для бывших курильщиков остаются их встречи курящими людьми. В этот момент может возникнуть желание закурить самому, а ароматические полоски помогут перебить запах и избавиться от дискомфорта, пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, Сайетт и его коллеги отметили, что никотиновые жвачки и другие фармакологические приемы действуют на мозг курильщика лишь через 15-20 минут после применения, а решение закурить с момента возникновения желания принимается в течение 10 минут. Более оперативными «каналами связи» с мозгом являются центры обоняния. Именно поэтому приятные запахи в борьбе с курением признаны более эффективными, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU