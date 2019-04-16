Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-16T13:17:28+03:00

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Постоянные занятия йогой способствуют снижению артериального давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили специалисты Американской кардиологической ассоциации.

По данным исследователей, занятия йогой положительно сказываются сразу на нескольких жизненно-важных показателях. В частности, тренировки помогают снизить уровень холестерина и уменьшить индекс массы тела. Кроме того йога отлично помогает справляться со стрессом, а ученые утверждают, что переживания и тревога значительно повышают риск заболеваний сердца и сосудов, передает сайт телеканала «Звезда».

Занятия йогой помогают снизить негативные последствия психологических перегрузок благодаря особым техникам глубокого дыхания и расслабления. Кроме того, такие практики способствуют повышению внимания человека к сигналам своего организма.

Отмечается, что новичкам и пожилым людям рекомендуется начать занятия с самых простых и щадящих упражнений, а больным с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением необходимо избегать поз, когда голова находится ниже уровня сердца, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU