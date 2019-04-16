2019-04-16T13:17:28+03:00
Наука

Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца

Занятия йогой помогают оздоровить организм
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Занятия йогой помогут улучшить работу сердцаЗанятия йогой помогут улучшить работу сердцаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Постоянные занятия йогой способствуют снижению артериального давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили специалисты Американской кардиологической ассоциации.

По данным исследователей, занятия йогой положительно сказываются сразу на нескольких жизненно-важных показателях. В частности, тренировки помогают снизить уровень холестерина и уменьшить индекс массы тела. Кроме того йога отлично помогает справляться со стрессом, а ученые утверждают, что переживания и тревога значительно повышают риск заболеваний сердца и сосудов, передает сайт телеканала «Звезда».

Занятия йогой помогают снизить негативные последствия психологических перегрузок благодаря особым техникам глубокого дыхания и расслабления. Кроме того, такие практики способствуют повышению внимания человека к сигналам своего организма.

Отмечается, что новичкам и пожилым людям рекомендуется начать занятия с самых простых и щадящих упражнений, а больным с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением необходимо избегать поз, когда голова находится ниже уровня сердца, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург
На eBay выставили на продажу скелет детеныша тираннозавра за 2,95 млн долларов
Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтении
"Правильный русский". Конор Макгрегор прокомментировал драку Овечкина и Свечникова
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы временно ограничено
В Китае пассажир забросал двигатель самолета монетками на удачу
В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь
Академик оценил перспективы восстановления собора Парижской Богоматери
Медики назвали легкий способ отказаться от курения
Плавучий космодром "Морской старт" могут перенести из США в Россию
Суд в Москве приговорил обвиняемого в шпионаже норвежца Берга к 14 годам колонии
Владелец бренда Louis Vuitton выделит €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама
Путин выразил сочувствие Макрону и всему народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме
Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом
При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека
Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание
В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках
В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери
Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам