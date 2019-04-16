2019-04-16T14:48:55+03:00
Выборы президента Украины 2019

Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому

Кандидат от партии "Слуга народа" получил почти в три раза больше поддержки, чем действующий президент страны Петр Порошенко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Более 72% украинцев, планирующих участвовать во втором туре выборов президента страны, собираются отдать свой голос кандидату от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленского. Его оппонент, действующий глава государства Петр Порошенко может рассчитывать на поддержку лишь 25,4% граждан. Остальные респонденты заявили, что придут на выборы, но лишь для порчи бюллетени.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 9 по 14 апреля.

Стоит отметить, что среди сторонников Зеленского 81,8% полностью уверены в своем выборе. еще 12,8% респондентов скорее собираются его поддержать, а 4% - просто рассматривают такую возможность. В случае же с Порошенко, абсолютно уверенных избирателей насчитывается 75,7% избирателей. Еще 22% опрошенных заявили, что, скорее всего, проголосуют именно за него, а оставшиеся 8% только подумывают об этом, передает Интерфакс-Украина.

Сайт kp.ru писал о том, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. За пост главы государства поборются Порошенко и Зеленский.

Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его марионеткой Коломойского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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