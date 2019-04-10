Что ждать от Зеленского и Порошенко после выборов

На следующий день после 21 апреля Украина узнает имя нового президента, он будет править страной ближайшие 5 лет. Во втором туре сойдутся пока еще действующий глава государства Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский, который, по оценкам социологов, ближе к победе. А чего нам ждать от Зеленского? Это «КП» обсудила с писателем Захаром ПРИЛЕПИНЫМ и журналистом Максимом ШЕВЧЕНКО.

Отношения с Россией

Прилепин: - Меня волнует, насколько Зеленский заинтересован, чтобы его политическая судьба не закончилась, как у Порошенко. Зеленский должен честно сказать: «Ребята, у нас нет Крыма, нет Донбасса». Надо принять это и строить идущую в Евросоюз Украину. Но пока Зеленский сказал, что Крым - это Украина. Он не может этого не говорить, иначе его причислят к лику национальных предателей. Он сейчас заиграется, наговорит воинственной ерунды. А потом ему придется договариваться с Россией (он не Порошенко, с которым обрублены все мосты). Лучше бы он попридержал язык. Потом все это извлекут и ему предъявят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

Позиция по Донбассу

Прилепин: - Пока слова Зеленского про победу в Донбассе никакого отношения к действительности не имеют. Я видел, какое там настроение. При любом прозрачном голосовании Донбасс выберет отделение от Украины. Зеленский заигрывает с самой радикальной частью своего электората. Чтобы они не задолбили его раньше времени. Но он понимает, что две трети украинцев - за примирение. И, как станет президентом, будет договариваться по Донбассу. Чтобы все прошло с минимальными потерями для его имиджа. Например, проведет референдум, на котором все проголосуют за самостоятельную жизнь Донбасса.

По оценкам социологов, шансов на победу во втором туре больше у Зеленского.Фото: REUTERS

Дружба с Западом

Шевченко: - Думаю, Запад с легкостью примет Зеленского. Хотя в Европе звучали негативные высказывания в его адрес, нужно помнить, что он актер. Он способен подстроиться под любого собеседника. Мы не знаем, станет ли Зеленский марионеткой Запада. Но ему точно придется договариваться с Европой. Ведь он хочет остановить войну и вернуть украинцам нормальную жизнь. Без договоренностей с Европой в нынешней Украине это невозможно.

А если победит Петр Алексеевич?

Шевченко: - Для меня Порошенко - политический преступник, отработанная карта. Иначе неизбежен новый виток войны в Донбассе. Он обещает, что вернет Донецк под контроль Киева. А как это сделать? Только войной. А ДНР пойдет на переговоры с Зеленским. Ведь Захарченко пошел на разговор с Савченко. Только он теперь убит, а Надежда - в тюрьме.

Прилепин: - Не знаю даже, кто для нас выгоднее. Но по мне - лучше Порошенко. Лучше иметь деструктивного лидера украинской власти, которого не воспринимает народ. Может, через кризис на Украине и произойдут сдвиги. Но победит Зеленский. Это отсрочит реальное решение проблем. Я бы предпочел, чтобы в Киеве произошел майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы в Донбассе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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«Перемены не придут»

А вот президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко испытывает скепсис насчет «ветра перемен»:

- Ничего нового ждать после 21-го числа не приходится. Даже риторика, если и поменяется, то несущественно. У Зеленского в том числе. В соцсетях украинских пользователей вижу: люди голосуют за Зеленского, потому что они против Порошенко и потому что больше не за кого. Может, Зеленский сделает хоть что-то, а нет - так хоть посмеемся. Порошенко всем надоел, и народ хочет посмотреть, как Зеленский будет его метлой по Украине гонять.

Нормализации отношений с Россией, увы, никто не ждет. Ведь за Зеленского голосовали и те, кто поддерживает идеи бандеровщины, и те, кто хочет, чтобы Украину включили в состав России. Но никто не надеется ни на что, кроме того, что Порошенко, возможно, посадят. Могут по суду, могут и без суда. Это людям будет приятно - отомстить человеку, который не оправдал их надежд.

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

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