Эксперты составили список самых востребованных профессий

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-16T19:31:19+03:00

Эксперты также отметили, что самой востребованной, а потому и популярной сферой деятельности россиян остаются являются продажи Фото: Михаил ФРОЛОВ

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К 2019 году профессия повара оказалась более востребованной, чем работа менеджера, а число вакансий на должность уборщика встретится куда чаще вакансии администратора, - специалисты "Авито Работа" составили рейтинг наиболее востребованных работников на российском рынке труда.

По результатам исследования специалистов "Авито", одного крупнейших сервисов интернет-рекрутмента в России, самыми востребованными профессиями 2018 года оказались продавцы (13%), водители (8,6%) и тройку лидеров замыкают повара (3,6%). Далее идут менеджеры (3,5%), пятое место в рейтинге занимают уборщики, шестое досталось вакансиям администратора (2,9%), на седьмом - разнорабочие (2.5%). За ними следуют профессии оператора(2,2%) и грузчика (2.1%). замыкает топ-10 самых актуальных профессий для среднестатистического нанимателя в России профессия охранника (1.9%).

Важным фактором в изменении рынка труда в последние годы стало внедрение искусственного интеллекта, который в отличии от робототехники является куда более доступным и финансово, и технически. А соответственно, некоторые работники среднего звена и часть "белых воротников" станосится менее востребована для среднестатистического работодателя, в связи с этим, как передают РИА Новости слова экспертов "Авито", " наблюдается сокращение числа вакансий в таких сферах, как юриспруденция (-15.8%), банковское дело (-13,9%), страхование (-7,7%) и бухгалтерия (-5,5%)".

Эксперты также отметили, что самой востребованной, а потому и популярной сферой деятельности россиян остаются являются продажи - на эту область занятости суммарно приходится чуть менее 20% предложений о трудоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU