В Москве автомобильные пробки достигли восьми баллов

СЕГОДНЯ 20:14 2019-04-16T20:18:56+03:00

Движение затруднено на Садовом и Третьем транспортном кольцах и МКАД

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Автомобильные пробки в Москве вечером во вторник достигли восьми баллов.

Согласно интерактивной карте приложения "Яндекс.Пробки", движение затруднено практически по всем магистралям столицы. Плотное движение зафиксировано на вылетных магистралях в сторону области, а также на Садовом и Третьем транспортном кольцах и МКАД.

Также проблематично поехать по Москворецкой, Раушской и Космодамианской набережным. Крупный затор наблюдается на Садовом кольце в районе улиц Большая Садовая, Крымский вал, Земляной вал, сообщает интернет-сервис.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве стартует сезон ремонта дорог. В этом году планируется восстановить 20 млн квадратных метров асфальта. всего запланировано выполнение работ на 889 объектах улично-дорожной сети. Кроме того, в этом году будет обновлена дорожная разметка, в том числе и на отремонтированных участках дорог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/448513" frameborder="0"></iframe> Пробки в Москве из-за ремонта дорог.Теперь Москва стоит даже ночью. Из-за ремонта Садового и 3-го Транспортного кольца в столице возникли огромные заторы.Никита МИРОНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU