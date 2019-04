Роспотребнадзор заявил о росте ожирения среди россиян

Замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина подчеркнула, что среди жителей России наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года.

- С 2011 года почти в два раза увеличился рост показателя заболеваемости ожирения среди взрослого населения от 18 лет и старше. Мы исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, - подчеркнула Брагина.

Доля страдающих от ожирения с возрастом у россиян увеличивается. Ирина Брагина сообщила, что при мониторинге рациона питания населения, который Роспотребнадзор проводит вместе с академическим институтом питания, в пище россиян наблюдается избыток жира и дефицит белка. Такое питание провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, сообщает "РИА-Новости".

При этом, стало известно, что в России растёт и детское ожирение. По словам Брагиной, избыточной массой тела обладает значительная часть этой категории граждан.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе текущего года стало известно о том, что в России из-за ожирения ежегодно освобождают от службы в армии 135 тысяч парней. Около тридцати процентов призывников отсеиваются по состоянию здоровья.

Ученые придумали, как лечить ожирение сливом.Smart, Effective Weight Loss. On Your Terms. Learn more about this new, minimally invasive weight loss procedure at aspirebariatrics.com