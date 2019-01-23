В России из-за ожирения ежегодно освобождают от службы в армии 135 тысяч парней

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-23T11:22:00+03:00

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Чрезмерное увлечение гамбургерами и кока-колой приводит к неутешительным последствиям для будущих защитников родины. Каждый год в России 135 тысяч парней не берут в армию из-за ожирения и других проблем со здоровьем, вызванных нарушением питания. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на статистику комиссии Минобороны.

На заседании Госдумы по проблемам ожирения Попова отметила, что ее ведомство и другие структуры занимаются профилактикой нездорового питания. Они надеются, что постепенно численность россиян, страдающих ожирением, будет снижаться, сообщает «Интерфакс».

На сегодняшний день около тридцати процентов призывников отсеивают на этапе отбора по состоянию здоровья. Молодых людей с ожирением третье степени в армию не берут. Медики отмечают, что столь популярный у молодежи фаст-фуд – это пища, которая абсолютно не сбалансирована по количеству белков, жиров и углеводов. В то же время есть парни, которые напротив страдают недобором веса, им также предоставляют отсрочку, чтобы придти в норму.

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