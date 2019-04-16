Умер американский писатель-фантаст Джин Вульф
В США умер известный писатель-фантаст Джин Вульф. Соавтор цикла “Мифы Ктулху” скончался в воскресенье, 14 апреля, в своем доме в городе Пеория штата Иллинойс. Ему было 87 лет. Сообщается, что литератор ушел из жизни от болезни сердца.
"Среди поклонников Вулфа- Майкл Свонвик, Нил Гайман, Патрик О'Лири, Урсула Ле Гуин и многие, многие другие, кто хвалил его за его захватывающую прозу и глубину характеров", - пишет сайт издательства Tor.
Вульф стал автором и соавтором 30 произведений, включая его четырёхтомник "Книга Нового Солнца". За свои работы писатель получил множество премий, в частности Всемирную премию фэнтези в 1996 году.
Уроженец Нью-Йорка, он поступил и несколько лет проучился в Техасском Университете A&M. Уже в 1951 году в студенческом журнале "Комментатор" он опубликовал свой первый рассказ — "Дело об исчезающем призраке".
Но Вульф бросил вуз и отправился на Корейскую войну. По возвращении в США он закончил Хьюстонский университет по специальности промышленный инженер. С 1956 по 1972 год Вулф работал на компанию Procter & Gamble и даже участвовал в разработке машины по производству чипсов "Принглз".
Первая научно-фантастическая трилогия писателя "Пятая голова Цербера" вышла в 1972 году. В 2012 году американские писатели-фантасты и фэнтези назвали его 29-м велики магистром Ассоциации писателей научной фантастики Америки.
ИСТОЧНИК KP.RU