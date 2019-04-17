Ученые назвали причину самого массового вымирания в истории Земли

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-17T08:57:59+03:00

Около 251 млн лет назад было уничтожено 70% видов всех живых существ на суше и 96% - в море

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Специалисты американского Университета Цинциннати и Китайского университета геологических наук выяснили, что истиной причиной крупнейшего за всю историю Земли массового вымирания (известного как Пермское) стали извержения вулканов.

Их центр находился на территории современной Сибири. а выбросы длились сотни тысяч лет. Причем лава вытекала не только из вулканов, но и из обычных трещин в земной коре.

Такие выводы были сделаны на основе исследований древних морских отложений по всему миру. Каждому образцу около 252 миллионов лет, и все они содержат в себе следы ртути, выпущенной в атмосферу при сгорании запасов угля. Вместе с дождем это вещество попало в Мировой океан и отложилось в образованиях на дне.

Изучение таких отложений позволило выяснить, что во время Пермского вымирания в атмосферу было выброшено порядка 3 миллионов кубических километров пепла. Это привело к повышению средней температуры на планете примерно на десять градусов, увеличению кислотности морей, а также последующему вымиранию и нарушению пищевых цепочек, говорится в исследовании в журнале Nature Communications.

Сайт kp.ru писал о том, что произошедшее 251 миллион лет назад Пермское вымирание считается самым худшим в истории Земли. Тогда не стало 70% видов всех живых существ на суше и 96% - в море. При этом обеднение биологического разнообразия растянулось на 60 тысяч лет.

ИСТОЧНИК KP.RU