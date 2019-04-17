ЦБ отозвал лицензию у московского "Тройка-Д Банка"
Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у московского "Тройка-Д банка", который занимал 185-е место по величине активов в стране.
Согласно данным регулятора, учреждение неоднократно нарушало законодательство в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов, систематически занижало величину необходимых к формированию резервов, завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и осуществляло операции по искусственному поддержанию капитала. Также имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
"В ТРОЙКА-Д БАНК назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора", - сообщили в пресс-службе ЦБ.
Что касается нижегородского коммерческого "Вокбанка", который инвестировался "Тройкой-Д" и теперь оказался на грани банкротства, то его Банк России также возьмет под свой контроль. В рамках данной организации уже назначена временная администрация.
Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее регулятор отозвал также лицензию на осуществление деятельности у страховой компании "Сибирский Спас".
ИСТОЧНИК KP.RU