ЦБ отозвал лицензию у московского "Тройка-Д Банка"

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-17T09:12:28+03:00

ЦБ назначил временную администрацию в двух связанных между собой банках Фото: REUTERS

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Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у московского "Тройка-Д банка", который занимал 185-е место по величине активов в стране.

Согласно данным регулятора, учреждение неоднократно нарушало законодательство в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов, систематически занижало величину необходимых к формированию резервов, завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и осуществляло операции по искусственному поддержанию капитала. Также имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

"В ТРОЙКА-Д БАНК назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Что касается нижегородского коммерческого "Вокбанка", который инвестировался "Тройкой-Д" и теперь оказался на грани банкротства, то его Банк России также возьмет под свой контроль. В рамках данной организации уже назначена временная администрация.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее регулятор отозвал также лицензию на осуществление деятельности у страховой компании "Сибирский Спас".

ИСТОЧНИК KP.RU