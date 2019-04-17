В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-17T09:53:57+03:00

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Прокуратура швейцарского Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Расследование было начато по заявлению принадлежащего ВТБ БМ-Банка по трем статьям, включающим вывод активов, их фактическое сокращение в ущерб кредиторам и мошенничество с арестом имущества должника.

Сайт kp.ru писал о том, что ситуация начала развиваться еще в 2006 году, когда Исмаилов занял в Банке Москвы более 230 млн долларов под залог своих главных столичных объектов. Компании предпринимателя со временем перестали обслуживать кредиты, и на сегодняшний день задолженность составляет 15 млрд руб. Сам Исмаилов признан банкротом, а его имущество вскоре должно быть выставлено на торги.

В руководстве БМ-банка считают, что часть взятых в кредит средств бизнесмен мог спрятать или "отмыть" именно в Швейцарии.

"ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства",— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU